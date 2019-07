Michela Poi

Il film (1980) venne girato «in cinque settimane e due giorni» contro le sette settimane inizialmente previste, con grande difficoltà da parte di Carlo Verdone. Per lui si trattava del primo film da regista, sceneggiatore e attore protagonista, e doveva letteralmente «farsi in 6» affrontando sei ruoli diversi. L'ansia era alle stelle. Tanto che la sera prima del primo ciak , il produttore Sergio Leone bussò alla sua porta. «Andiamo a camminare», gli disse. E così i due si cimentarono in una passeggiata notturna per stemperare la tensione. Peccato che l'ansia non fosse l'unico problema di Verdone in quel momento: alla vigilia delle riprese venne colto da un improvviso attacco di emorroidi. Ma le sue disavventure non finirono qui. L'attore riuscì a beccarsi uno schiaffone da Sergio Leone. Perché? Non era arrivato abbastanza sudato sul set, in una scena che lo richiedeva (se guardate bene uno dei momenti che ritraggono Leo e Marisol a casa, noterete le cinque dita ancora stampate sul viso di Verdone). Non solo, in una delle scene girate insieme a Mario Brega, riuscì a farsi stropicciare talmente tanto la faccia, da portarne i segni per mesi. Fortunatamente le truccatrici riuscirono a coprire i lividi a colpi di correttore.

Martedì 23 Luglio 2019, 05:01

