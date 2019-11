Michela Poi

Evasione. Bisogno di libertà. Voglia di assaporare, anche solo per qualche ora, una vita normale. È quello che spinge la principessa Anna (Audrey Hepburn) a scappare dal suo castello incantato e a scendere in strada, mescolandosi alla gente normale. Vacanze romane non è una favola: è la favola. Il capovolgimento della storia di Cenerentola. La trama del film, diretto da William Wyler e uscito nelle sale nel 1953, è ispirata a una vera storia d'amore: quella della principessa Margaret d'Inghilterra, sorella della regina Elisabetta II, con il colonnello Peter Townsend. Il film inizialmente avrebbe dovuto essere diretto da Frank Capra, che rinunciò all'ultimo. Il ruolo di Joe Bradley (Gregory Peck) era invece stato proposto a Cary Grant, che aveva rifiutato perché troppo vecchio. In lizza per il ruolo della principessa Anna, invece, c'era Elizabeth Taylor. Ma la Hepburn fece un provino talmente strabiliante da ammutolire l'intera troupe e convincere il regista a scritturarla. Una scelta vincente: il film fu un successo mondiale e la Hepburn si portò a casa l'Oscar come migliore attrice.

Venerdì 15 Novembre 2019

