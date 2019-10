Michela Poi

Doveva essere un filmino da mostrare a parenti e amici, e invece è diventato un cult del cinema italiano. Caro Diario è nato per caso, fra le strade deserte di Roma nell'agosto torrido del 1992. Durante uno dei tanti viaggi in vespa di Nanni Moretti. Così hanno visto la luce anche gli altri due capitoli: Le isole e Medici. Il primo, In vespa, è una preziosa panoramica sulla Capitale, un viaggio attraverso i quartieri di Roma, i più diversi dal punto di vista architettonico e sociale: dal Gianicolo ai Parioli, da Garbatella a Spinaceto. Moretti viaggia da nord a sud incontrando diversi personaggi. Tra i tanti, anche l'attrice Jennifer Beals,che compare lungo le mura di Porta Metronia in compagnia del marito e regista Alexandre Rockwell. La vera coprotagonista di questo primo capitolo, però, è la sua vespa, diventata negli anni un vero oggetto di culto. Al punto che oggi è esposta al Museo Nazionale del Cinema di Torino. Il regista ne è affezionatissimo, tanto che l'ha inserita sul marchio della sua casa di produzione, la Sacher. Ma anche il pubblico non l'ha mai dimenticata: «ancora oggi, - racconta Moretti - c'è chi mi ferma al semaforo per chiedermi dove sia finita e di che colore sia davvero. La mia risposta è sempre la stessa: verde! Ma nessuno ci crede, perché per uno strano riflesso cromatico nel film sembra blu».

riproduzione riservata ®

Giovedì 3 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA