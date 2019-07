Michela Poi

Carola è libera. Il gip di Agrigento, Alessandra Vella, non ha convalidato l'arresto della comandante della Sea Watch, che venerdì scorso ha permesso a 42 migranti di sbarcare a Lampedusa, ignorando l'Alt della Guardia di Finanza e spingendo verso il molola loro motovedetta.

Secondo il gip sono esclusi i reati di resistenza e violenza a nave da guerra, in quanto la Rackete avrebbe agito per «adempimento di un dovere», quello di salvare vite umane in mare.

Al contrario la Procura non aveva rilevato «lo stato di necessità» e aveva ritenuto volontario lo speronamento della motovedetta. Respinta anche la richiesta dei pm di divieto di dimora in provincia di Agrigento e nei porti di competenza. Secondo il gip la scelta di Carola di attraccare a Lampedusa non sarebbe stata «strumentale», bensì «obbligatoria», perché i porti della Libia e della Tunisia non sono ritenuti sicuri.

La notizia della mancata convalida dell'arresto della trentunenne ha scatenato la reazione piccata del ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Per la magistratura italiana ignorare le leggi e speronare una motovedetta della Guardia di Finanza non sono evidentemente motivi sufficienti per andare in galera», ha fatto sapere. Poi, ha annunciato il provvedimento di espulsione della giovane dall'Italia. «Carola Rackete è pericolosa per la sicurezza nazionale e verrà rispedita nella sua Germania, dove non sarebbero così tolleranti con una italiana che dovesse mettere a rischio la vita di poliziotti tedeschi».

Il prefetto di Agrigento ha già firmato la misura di allontanamento. Per la sua applicazione, però, si dovrà attendere la convalida dell'autorità giudiziaria che non avverrà prima del 9 luglio.

Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, si è detta delusa dall'esito della vicenda: «Nemmeno un minuto di galera per chi ha violato i nostri confini, violato la legge, speronato una nave della guardia di finanza», ha dichiarato. Subito dopo ha attaccato duramente l'opposizione. «Per la sinistra immigrazionista la legge non conta. Possono fare i loro porci comodi e farla franca».

Si ritiene soddisfatto, invece, Matteo Orfini, deputato Pd, che ha commentato la volontà del ministro dell'Interno di espellere Carola: «In uno stato di diritto non dovrebbe funzionare così. Salvini attacca i magistrati e annuncia che la allontanerà dall'Italia solo perché la considera un nemico».

Intanto Sea Watch fa festa sui social e annuncia: «Andremo avanti con le operazioni di soccorso».

