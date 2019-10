Michela Poi

Brutale. Vero. Senza sconti. Amore Tossico di Claudio Caligari (scomparso nel 2015 durante le riprese di Non essere cattivo, suo terzo film) non è il primo drug movie della storia del cinema italiano, ma sicuramente quello che ha raccontato meglio la vita dei nuovi accattoni: ragazzi schiavi di un'unica ossessione, l'eroina. L'idea del film nasce passeggiando nei corridoi di un Sert (Servizio per le Tossicodipendenze), dove il regista conosce due dei protagonisti: Cesare Ferretti e Michela Mioni. Qui c'è la prima particolarità della pellicola: tutti gli attori sono presi dalla strada e sono realmente tossicodipendenti. Perché Caligari vuole in scena un realismo che fa quasi male. Le spade che trafiggono i corpi di ragazzi poco più che ventenni sono un colpo allo stomaco che prima di allora non si era mai avvertito così forte. È la verità di quei maledetti anni Ottanta a fare da padrona. Quando lacci emostatici, siringhe e robba si stavano portando via un'intera generazione. Premio speciale al Festival di Venezia e a quello di Valencia.

Giovedì 24 Ottobre 2019, 05:01

