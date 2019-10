Michela Poi

Anni Cinquanta. Il cinema italiano attraversa un periodo di straordinaria fortuna. È il tempo della Hollywood sul Tevere, quando anche i divi americani fanno la fila per venire a lavorare a Roma. La dolce vita racconta il mondo vacuo, frivolo, votato al lusso e alla vanità di quegli anni. E lo fa attraverso il personaggio-guida di Marcello, un giornalista di rotocalchi alla moda. Il film, diviso in sette grandi stazioni, è una sorta di nuova «via crucis». Il primo ciak fu battuto il 16 marzo 1959, alle ore 11.35. In principio avrebbe dovuto intitolarsi Moraldo in città ed essere un sequel de I Vitelloni. Ma Fellini cambiò idea, e decise di abbandonare il passato per raccontare il presente. Tra il regista e De Laurentiis, che avrebbe dovuto produrre la pellicola, volarono stracci. Il produttore voleva a ogni costo Paul Newman come protagonista. Ma Fellini non ne volle sapere. «Voglio un attore con una faccia qualunque», rispose. Fu allora che si presentò al provino Mastroianni: «Eccola, la mia è proprio una faccia qualunque!»

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA