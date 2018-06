Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoViaggio in Giappone sulle sponde dell'Isola Tiberina, il 2 luglio, nel decennale della collaborazione tra Istituto Giapponese di Cultura, Ambasciata del Giappone e Isola del Cinema. Dalle 19.30, si comincerà con una degustazione di sakè, seguita da un concerto in duo di Keisho Ohno e Kenji Furutate. Alle 21 è prevista la proiezione del film selezionato per questa edizione della rassegna. Nell'anno in cui il Giappone ha trionfato al Festival di Cannes con la Palma d'Oro a Un affare di famiglia di Hirokazu Kore-eda (nelle sale italiane nei prossimi mesi), l'Isola del Cinema ospita un talento emergente, il trentacinquenne Akihiro Toda, autore di The Name. Presentato in anteprima al Far East Film Festival di Udin, il film è la storia di un solitario uomo di mezza età che lavora in un impianto di riciclaggio di rifiuti. È conosciuto col nome di Masao, ma spesso si presenta con nomi diversi e ha l'abitudine di mentire. Un giorno, una liceale entra nella sua vita sostenendo di essere sua figlia e alimentando un vortice di menzogne, segreti e ambiguità che porterà il racconto in uno strano territorio a metà tra la commedia, il mystery e il dramma scolastico. E riflettendo, proprio come fa Un affare di famiglia, sulla possibilità di creare rapporti affettivi che sfuggano alle logiche convenzionali e ai legami di sangue. L'appuntamento Il Giappone @L'Isola del Cinema quest'anno, propone come focus turistico la regione nordorientale del Tohoku.