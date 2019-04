Michela Greco

«Vediamo l'arte, l'architettura, la musica di tanti paesi diversi e realizziamo che veniamo tutti dallo stesso background. Non ho tempo da perdere con le regressioni nazionaliste che stanno vivendo alcuni paesi, incluso il mio: dobbiamo condividere, conoscere e supportare le altre culture». Parte dall'arte, ma allarga presto lo sguardo ad altri orizzonti Jeremy Irons, l'attore britannico che ieri era a Roma per presentare il documentario Il museo del Prado - La corte delle meraviglie, di cui è narratore. Al cinema come evento il 15, 16 e 17 aprile e prossimamente su Sky Arte, il film esplora le sale, le storie e le emozioni del museo di Madrid nel suo bicentenario. Un museo che, dice il suo direttore Miguel Falomir, «dal 2011 ha più visitatori stranieri che spagnoli, e gli italiani sono i più numerosi». Irons ha raccontato che per la prima volta, in questa occasione, ha potuto visitare tanto a lungo un museo: «È stata un'avventura straordinaria - ha detto - ho imparato la storia delle opere e il modo in cui il Prado ha accumulato tanti tesori. Tra i miei dipinti preferiti ci sono quelli di Velazquez, in particolare Las meninas». Alla quasi inevitabile domanda sulla Brexit l'attore, poi, non si tira indietro: «Soffriamo tutti del crollo che ha subito il mio Paese - spiega - abbiamo tutti meno possibilità economiche e molti danno la colpa ai forestieri; credono che la soluzione sia erigere barriere, ma è falso. Vorrei che il referendum venisse riproposto e se il risultato fosse lo stesso... me ne andrei in Irlanda». Impegnato nelle riprese di Watchmen, fantasy sui supereroi, Irons dimostra disinvoltura nel passare da documentari d'arte a serie tv e blockbuster, ma su una cosa ha le idee chiare: «Alla mia età ho deciso di ignorare i social, i blog, le piattaforme streaming e di dedicarmi al cavallo, ai giardini e alle barche. Tutto quel mondo lo lascio alla generazione successiva».

