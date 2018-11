Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoUn passato da rugbista, una passione per la cucina (e per le persone), un eclettismo che lo porta a esprimersi con la stessa disinvoltura in tv o sulla carta (ha pubblicato diversi libri) e una personalità forte che lo induce a dire sempre ciò che pensa: Chef Rubio, al secolo Gabriele Rubini, è appena tornato sul piccolo schermo con Camionisti in trattoria. La seconda puntata della nuova stagione del programma, prodotto da NonPanic, andrà in onda domani sera in prima serata su Dmax (canale 52), per poi tornare per altre 6 puntate, a esplorare luoghi ed esperienze di chi vive sulla strada e mangia in trattorie che propongono piatti ottimi, abbondanti e a prezzi contenuti.Domani Camionisti in trattoria farà tappa tra Val d'Aosta e Piemonte, cosa vedremo?«La storia molto bella di un camionista ex-tossicodipendente da eroina. Ne è uscito e ora è pulito e ha potuto rimettersi in carreggiata grazie al lavoro sul camion».Il programma è un modo per dar voce a un'altra Italia, spesso trascurata...«Sì, speriamo di aver reso merito alle storie di questi camionisti con ironia ed empatia. La loro è una categoria spesso vituperata, ma io ho incontrato persone serie e responsabili. E le trattorie che frequentano sono sopravvissute a decenni di cambiamenti».Lei potrebbe essere definito uno chef antagonista, prende spesso posizione. È un ruolo scomodo o divertente?«Faccio ciò che penso sia giusto: sollevo problemi, critico persone o situazioni sperando che si risolvano i problemi. Non farò mai gli stessi soldi dei miei colleghi che dicono sì a tutto».Ha attaccato anche Salvini...«Se non diciamo nulla finiamo per essere complici. Almeno così trova uno scoglio. Credo che quelli che non la pensano come lui siano più numerosi dei suoi fan, però fanno meno rumore».