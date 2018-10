Michela Greco Un hotel solcato da un confine - una linea rossa che indica la

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoUn hotel solcato da un confine - una linea rossa che indica la separazione tra la California e il Nevada - è lo scenario claustrofobico in cui si svolge 7 sconosciuti a El Royale, film di apertura della 13/a Festa del Cinema di Roma firmato da Drew Goddard e interpretato, tra gli altri, da Jeff Bridges, Dakota Johnson, Jon Hamm e Chris Hemsworth, con un'incursione (da attore) di Xavier Dolan, giovane fenomeno del cinema canadese. Subito il pensiero corre al tarantiniano The Hateful Eight quando - siamo alla fine degli anni 60 - si entra nel fatiscente albergo El Royale, struttura un tempo lussuosa nei pressi del Lago Tahoe in cui si trovano a confronto un prete, una cantante, un rappresentante di elettrodomestici e una ragazza misteriosa in compagnia della sorellina, a cui si aggiungono il giovane concierge e, più tardi, il muscoloso ed enigmatico Billy Lee. Ognuno di loro nasconde un segreto e un obiettivo nascosto, così come ogni angolo dell'hotel è lo spunto per una citazione o per un colpo di scena, tra suspense e intrighi, sangue e canzoni soul.«Per quelli della mia generazione è impossibile sfuggire al talento di Tarantino e dei Coen - ha detto ieri il regista del film, in sala dal 25 ottobre - I protagonisti sono sette personaggi doppi, sette persone che non sono come inizialmente appaiono e che, tra l'altro, si muovono in un luogo doppio». Per non parlare degli eventi del loro passato, che aprono il racconto - appesantendolo - a tutta una serie di altri temi di peso (tra cui la guerra del Vietnam) senza però approfondirli.Ad aprire la sezione parallela Alice nella Città è stato invece Backliner di Fabio Lovino (prossimamente su Sky Arte), documentario-ritratto del musicista capitolino Riccardo Sinigallia e, insieme, di una generazione di cantanti e attori della scena romana nati sul palco del Locale all'inizio degli anni 90. Una strana e affascinante operazione santino di un artista che ha seminato creatività e connessioni - tra personaggi come Frankie Hi-Nrg MC, Piergiorgio Bellocchio, Francesco Motta, Marina Rei, Ice One - con una lunga testimonianza dell'amico e sodale Valerio Mastandrea.riproduzione riservata ®