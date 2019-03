Michela Greco

Sei storie della periferia romana raccontate dal punto di vista dei ragazzi che la vivono, con le loro idee, le loro parole, la loro visione. È una bella novità il progetto Sa.Rà. un film, che ha affidato alla creatività degli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di Via Sarandì, al Tufello, tutte le fasi della realizzazione del film Frammenti, le cui riprese inizieranno in primavera proprio nel quartiere in cui si trova la scuola.

A cimentarsi dietro la macchina da presa saranno sei ragazzi: Giorgio Leopardi, Gabriele Teti, Sebastian Alexandre, Simone Scardovi, Claudia Bonsangue e Caterina Peta. Caterina è la più giovane del gruppo: «Ho 17 anni dice e il mio sogno è diventare regista. Ogni giorno passo davanti alla targa che ricorda che Ladri di biciclette è stato girato al Tufello e mi emoziono. Il film Frammenti sarà composto da sei storie che si intrecciano, tutte sul tema dell'inclusione. Non abbiamo voluto raccontare storie di eroi, né positivi, né negativi, ma di persone normali: ragazzi, bambini, anziani. La mia, ad esempio, nasce dalla mia esperienza personale. Ho fatto i primi due anni di liceo allo scientifico, poi mi sono trasferita al Sarandì e il mio frammento' racconta proprio di una ragazza e dell'accoglienza che ha avuto nel nuovo quartiere da parte di tutti, della scuola e degli amici».

Guidati dal regista Paolo Bianchini (Alveare Cinema) e dallo sceneggiatore Alessandro Rossetti, nell'ambito dell'Alternanza Scuola Lavoro gli studenti si occupano di soggetto, sceneggiatura, organizzazione della produzione, cast, location, costumi, arredamento, scenografia, fotografia, montaggio, suono, musica, post-produzione, fino al sottotitolaggio, che sarà curato dai compagni del liceo palermitano Ninnì Cassarà. Questi ultimi scriveranno i sottotitoli nelle lingue che studiano a scuola, con particolare attenzione alle categorie sensibili: per i non udenti attraverso la lingua italiana dei segni (LIS ) e per i non vedenti con la creazione di una audio guida. Una storia di inclusione, anche in questo senso. «Paolo Bianchini ci ha spinto a immaginare cosa faranno le persone che incontriamo ogni giorno sul bus una volta scese ha spiegato Caterina, amante del Neorealismo italiano e del cinema di Lynch, Kubrick e Scorsese Un film può nascere da ogni spunto. Noi siamo felici di raccontare storie di inclusione di vario tipo, della ragazza nuova del quartiere o di persone di altre etnie».

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA