Michela Greco

Santo Russo viene da Platì in Calabria e ora vive a Milano, in un grande appartamento proprio sotto la madonnina. Ha la malavita dentro e, soprattutto, una gran voglia di rivalsa, sociale ed economica. E il suo posto, in società e con le donne, se lo prende come dice lui, senza fermarsi davanti a nulla. Santo Russo è Riccardo Scamarcio, che lo interpreta ne Lo spietato di Renato De Maria, al cinema l'8, il 9 e il 10 aprile come uscita evento e poi su Netflix dal 19. L'attore di Mine Vaganti si è lanciato con entusiasmo in questo progetto - tratto dal libro Manager calibro 9 - che fa esplodere il genere poliziottesco nei costumi, nell'ambientazione e nella bellissima musica anni 80 firmata da Riccardo Sinigallia ed Emiliano Di Meo. «Un anno fa De Maria mi ha proposto una gangster comedy - ha spiegato l'attore - Quando mi ha detto che aveva in mente qualcosa che si avvicinasse a Quei bravi ragazzi ho risposto subito sì. Sono cresciuto con questo tipo di film. Il mio personaggio mi ricorda certi figuri che giravano ad Andria, il mio paese in Puglia: li vedevi con la Ferrari e l'orologio d'oro, dicevano di fare gli imprenditori ma sapevamo tutti che non era così». Nella sua parabola ascendente di ragazzetto del sud che va alla conquista della Milano da bere, Russo/Scamarcio colleziona con disinvoltura rapine, sequestri e omicidi, sposa una donna meridionale (Sara Serraiocco) mentre i carabinieri lo ammanettano e poi si fa una vita parallela con l'amante francese (Marie-Ange Casta, sorella minore di Laetitia). «Fare un gangster-movie è stata l'occasione per tratteggiare un racconto sociale della Milano degli anni 80 e per narrare l'inurbamento della ndrangheta», ha commentato il regista, che ha regalato a Scamarcio quella che lui stesso ha definito «una delle mie più belle esperienze di attore».

