Michela Greco

ROMA - Un road-movie, un noir, un romanzo di formazione, ma soprattutto un mélo. È un mix di tutto questo Il ladro di giorni, il film che Guido Lombardi ha realizzato - in parallelo al romanzo omonimo con lo stesso impianto narrativo e gli stessi personaggi sul viaggio di un padre e suo figlio. Riccardo Scamarcio è papà Vincenzo, che ha perso la libertà quando due carabinieri lo hanno portato via davanti agli occhi del piccolo Salvo, interpretato dall'esordiente Augusto Zazzaro. Sette anni (di carcere) dopo, quest'uomo con la pistola nei pantaloni e il vizio della criminalità ritrova suo figlio, ora undicenne, e lo porta con sé in viaggio per alcuni giorni. Presentato nell'ottobre scorso alla Festa del Cinema di Roma e in sala dal 6 febbraio, Il ladro di giorni è nato da un episodio dell'infanzia del regista, che scoprì la seconda vita di suo papà giudice quando da bambino lo andò a trovare per la prima volta in ufficio: «Ricordo che lo guardai come uno sconosciuto, da lì lo spunto per una storia che racconta di come a volte il percorso di conoscenza di un padre possa durare una vita».

Scamarcio, cosa l'ha attratta in questa storia?

«L'approfondimento del rapporto tra padre e figlio, fondamentale per tutti noi. Io con mio papà, che ho perso qualche anno fa, avevo un ottimo rapporto e quando ho incontrato questa sceneggiatura ero fresco di lutto».

Secondo lei cosa caratterizza più di tutto il rapporto tra un padre e un figlio?

«Quando un padre si confronta con un figlio maschio c'è una dinamica affettiva particolare, una sorta di pudore che fa sì che difficilmente ci si abbracci, un'incomunicabilità endemica. Anch'io con mio padre non avevo un rapporto fatto di fisicità».

Com'è andata con il suo piccolo partner in scena?

«È bello lavorare con i bambini perché sono imprevedibili e io adoro gli incidenti. Sono uno che asseconda molto, che non parte con idee prestabilite. Quando arrivo sul set conosco solo l'excursus emotivo del mio personaggio, poi mi lascio andare e accolgo ciò che accade».

E Augusto com'era? Cos'è accaduto?

«Troppo diligente, ho cercato di insegnargli quello che non si dovrebbe fare, perché il cinema lo fanno solo i corsari, i pirati».

Presto la vedremo in altri due film...

«Sì, Magari di Ginevra Elkann e Tre piani di Nanni Moretti, che uscirà il 23 aprile».

Com'è andata con Moretti?

«Non ne parliamo... mi faceva fare 40 ciak».

Giovedì 30 Gennaio 2020, 05:01

