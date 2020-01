Michela Greco

ROMA «Racconterò ciò che mi è successo negli ultimi 10 anni, con tanti episodi importanti e divertenti della mia vita quotidiana. Questa serie mi farà capire meglio chi sono, sarà come un'autoanalisi: voglio essere sincero e aprirmi al pubblico». Carlo Verdone promette di mettersi a nudo e lo fa davanti alla platea di giornalisti convocata da Amazon Prime Video per presentare le sue produzioni italiane originali in arrivo nel 2020. Il regista romano, che ha celebrato il quarantennale del suo esordio al cinema con Un sacco bello, ha deciso quindi di abbracciare il futuro (anzi il presente) e «affacciarsi con piacere alla nuova fruizione del prodotto filmico» mettendosi doppiamente in gioco. La serie Vita da Carlo, scritta da lui con Guaglianone e Menotti, ruoterà intorno alla sua vita: 10 episodi in cui interpreterà se stesso in versione romanzata svelando anche aneddoti irresistibili di surreali incontri con i fan.

I grandi capi della piattaforma streaming di Jeff Bezos sono sbarcati ieri a Roma per annunciare, in puro stile convention, anche altri nuovi prodotti originali italiani. Dal 13 marzo sarà disponibile Celebrity Hunted Caccia all'uomo, un reality show in cui sono coinvolti, tra gli altri, Francesco Totti, Claudio Santamaria, Francesca Barra e Fedez. «Sarà un reality innovativo, basato sulla strategia e sul ragionamento promette Dante Sollazzo, Head of Unscripted di EndemolShine Italy un misto tra avventura, game, commedia, thriller ed esperimento sociale». A fare da testimonial c'era Fedez, da poco promosso anche Social Brand Ambassador di Amazon. Sempre nel settore non-fiction, la piattaforma lancerà poi Dinner Club, un format sul cibo con lo chef Carlo Cracco che viaggerà per il mondo insieme a 6 personaggi famosi italiani, tra cui Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, e Ferro, documovie visibile da giugno in cui Tiziano Ferro svelerà pezzi della sua storia, tra pubblico e privato, divisa tra due continenti. Unico progetto di fiction pura in arrivo, Bang Bang Baby è una serie creata da Andrea Di Stefano, ambientata negli anni 80, che racconta l'educazione criminale di una quindicenne che decide di fare strada nella ndrangheta per conquistare l'amore del padre. «Sarà un inedito mafia-teen immerso nella cultura pop anni 80», promette Lorenzo Mieli, Chief Executive Officer di The Apartment, che la produce, ma per vederlo bisognerà aspettare: le riprese devono ancora iniziare.

Venerdì 24 Gennaio 2020

