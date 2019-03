Michela Greco

ROMA Perché il martello frangivetro nei treni è protetto a sua volta da un vetro da infrangere? Può un passaggio a livello essere la causa del deterioramento di un rapporto di coppia? Le piccole domande quotidiane e le confessioni di innocenti meschinità che hanno fatto il successo dei due libri di frammenti emotivi di Francesco Piccolo sono all'origine del nuovo film di Daniele Luchetti Momenti di trascurabile felicità. A 4 mani, il regista e lo scrittore hanno trovato il collante narrativo che componesse un'unica storia e hanno scelto Pif come eroe di questo «ritratto cubista di uomo medio». Giocando, come ogni mattina, a ingannare i tempi del semaforo, Paolo (Pif) ha un incidente mortale in motorino, ma quando si presenta in Paradiso, una sorta di angelo custode «ma spennato e di bassissimo livello», come lo definisce il suo interprete Renato Carpentieri gli concede ancora un'ora e 32 minuti sulla terra, a Palermo. «I libri erano fatti di elementi piccolissimi e brillanti ha spiegato Luchetti - Abbiamo deciso di metterli a confronto con le cose importanti: la morte e il bilancio di una vita. Questo dà al film un tono buffo, tenero, emotivo». Nel film, in sala dal 14 marzo, Pif torna a salutare la moglie (Thony) e i due figli: «Rispetto al mio personaggio io sono molto più bacchettone e moralista ha detto l'attore L'ho giudicato superficiale, ma alla fine non ho potuto fare a meno di identificarmici. Inoltre da palermitano sono felice di aver girato nella mia città un film in cui la mafia non compare né in sceneggiatura né in produzione».

