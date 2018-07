Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoROMA - Obbligo o verità? La domanda porta alla mente i giochi che si facevano durante l'adolescenza, quelli che costringevano magari a baciare il ragazzo o la ragazza che ci piaceva o a rivelare innocenti segreti. Questa domanda, da qualche tempo, rimanda invece a un film horror che sta appassionando gli spettatori di mezzo mondo e che anche da noi sta registrando risultati niente male (seppure, va detto, in un periodo piuttosto asfittico per le sale italiane). Alla spensieratezza intrigante del gioco, l'horror di Jeff Wadlow contrappone conseguenze letali per chi non dice la verità, non fa la penitenza o smette di giocare.Non si scappa, insomma, come non può scappare la protagonista di Unsane, il film - in sala da oggi - che Steven Soderbergh (Traffic, Ocean's Eleven) ha girato interamente con un iPhone. Interpretata da Claire Foy (la regina di The Crown), la ragazza al centro della storia si ritrova rinchiusa in una clinica psichiatrica contro la sua volontà. Tutto giocato sul labile confine della sanità mentale, Unsane sfrutta l'agile tecnologia di ripresa come un potente amplificatore di claustrofobia e conduce lo spettatore in un'escalation ossessiva che induce a riflettere sulla manipolazione della realtà e sull'idea contemporanea di sicurezza. Acclamato al Sundance, il 25 luglio arriva in sala Hereditary - Le radici del male di Ari Aster. Interpretato da Toni Collette e Gabriel Byrne, il film prende il via con la morte dell'anziana Ellen e mostra come i suoi familiari siano condannati a subire i demoni che, in qualche modo, hanno ereditato da lei.Il 26 è atteso invece Hostile di Mathieu Turi, horror post-apocalittico che ruota attorno a Juliette, tra i pochi sopravvissuti in un mondo ora popolato da strane creature. Portando lo sguardo più in là (al 20 settembre) si scorge anche l'atteso The Nun - La vocazione del male, spin-off di The Conjuring diretto da Corin Hardy e focalizzato sull'inquietante personaggio della suora posseduta da un demone (foto). È fissata a novembre, invece, la data di uscita del remake di Suspiria firmato da Luca Guadagnino. Stando alle prime voci, promette di essere un'esperienza davvero spaventosa. Chloë Moretz, che ne è protagonista con Tilda Swinton e Dakota Johnson, lo ha definito «la cosa più vicina a un moderno Kubrick che abbia mai visto. Porta in un mondo simile a Shining».riproduzione riservata ®