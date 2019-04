Michela Greco

ROMA - Lottano contro la diffidenza, contro una burocrazia spesso ottusa e disumana, contro l'indifferenza. Sono le donne senza fissa dimora - ma anche le operatrici sociali e le volontarie che si occupano di loro - protagoniste del film Le invisibili di Louis-Julien Petit, campione d'incassi in Francia con 10 milioni di euro al botteghino, che ha aperto i Rendez Vous del Cinema francese e dal 18 aprile sarà nelle sale italiane. Il tema è quello, sempre più scottante, della povertà e dell'isolamento che colpisce le fasce più vulnerabili della popolazione. Il tono quello - incongruo solo in apparenza - della commedia sociale. Il regista ha infatti trovato la formula vincente di questo racconto ispirandosi a film di successo come Full Monty e Pride, dove la risata è la chiave più efficace per aprire le porte dell'empatia e per favorire la comprensione di situazioni anche molto tragiche. Dove il divertimento va a braccetto con la commozione e con un pensiero fortemente politico.

Ispirato al lavoro sul campo di Claire Lajeunie sulle senza fissa dimora di Parigi - da cui sono nati un libro e un documentario - Le invisibili guadagna una buona dose di verità dalla presenza nel cast di molte donne che hanno realmente fatto esperienza della vita in strada, accompagnate dalle attrici professioniste Audrey Lamy, Noémie Lvovsky e Corinne Masiero. Insieme compongono un mix variegato di donne fragili e forti, battagliere o paralizzate dalle difficoltà, che tirano fuori i loro talenti cercando una soluzione all'abbandono da parte delle istituzioni, reinventandosi per (ri)entrare nel circuito del lavoro. Sono donne che cercano aiuto e che lo offrono, e non è detto che le prime siano le senza fissa dimora e le seconde le operatrici sociali. Anzi, qui i ruoli si invertono spesso. Queste Invisibili, poi, si chiamano Edith Piaf, Beyoncé, Lady D., nomi che si sono date a partire da figure femminili che ammirano. Ma lo spettatore finirà per voler bene, più di tutte, alle persone e alle storie dietro quei nomi.

