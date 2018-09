Mercoledì 26 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoROMA La strada è ancora lunga, ma il primo passo è davvero promettente. Dogman di Matteo Garrone è stato scelto ieri - da una commissione istituita dall'Anica e composta da Nicola Borrelli, Marta Donzelli, Gian Luca Farinelli, Antonio Medici, Silvio Soldini, Maria Carolina Terzi, Maria Sole Tognazzi, Stefania Ulivi ed Enrico Vanzina come candidato italiano per la corsa agli Oscar nella categoria del Miglior Film in Lingua Straniera. Garrone ha già compiuto, fin qui, un ottimo percorso con il suo potente film ispirato alla vicenda del Canaro della Magliana ma elevato da un racconto che lo porta in territori lontanissimi dalla mera morbosità della cronaca. Il suo eroe, straordinariamente interpretato da Marcello Fonte vincitore della Palma d'Oro al Festival di Cannes per la migliore interpretazione maschile è una figura tenera e violenta: quella di un uomo mite e amorevole calpestato da tutti finché non decide di alzare la testa. La sua parabola verso la perdita dell'innocenza è un percorso doloroso di fango, sangue e disperazione, in cui persone e animali si scambiano spesso i ruoli.Il film, accolto benissimo dalla critica - italiana e straniera - e vincitore di otto Nastri d'Argento (tra cui quello per il Miglior Film), ora dovrà passare la severa selezione per entrare nella cinquina delle nomination, che saranno annunciate il 22 gennaio 2019 (mentre la 91esima notte degli Oscar è fissata per il 24 febbraio). Tra i suoi concorrenti più temibili ci sono il film Palma d'Oro a Cannes Un affare di famiglia, di Kore-eda per il Giappone, il vincitore del Leone d'Oro Roma di Alfonso Cuaron per il Messico e Cold War di Pawlikowski per la Polonia. «Ringrazio la commissione per aver scelto Dogman, regalandoci questa grande opportunità di cui siamo fieri e orgogliosi ha commentato ieri il regista, ora impegnato nella sua versione di Pinocchio - Il merito - ha aggiunto - è anche dell'umanità di Marcello Fonte, della prova di Edoardo Pesce e della passione che tutti abbiamo messo in questo progetto. Sappiamo bene che la designazione non è che il primo passo, e che la strada è lunga. Ma siamo felici di iniziare questo viaggio».riproduzione riservata ®