ROMA «L'importante, per fare l'attore, è avere una vita piena, fare tante esperienze e capire cosa ti rende unico». «La cosa più importante è sapere chi sei». Generose e materne, Angelina Jolie e Michelle Pfeiffer hanno dato questi consigli alla platea di ragazzi dagli 8 ai 23 anni, dalle elementari allo Ied che ieri hanno seguito la masterclass delle due protagoniste di Maleficent Signora del male di Joachim Rønning in occasione della presentazione romana del film come pre-apertura di Alice nella città. Per l'anteprima europea che serve a lanciare il film, in uscita il 17 ottobre, le due dive hanno incontrato giornalisti e studenti e svelato anche qualcosa di personale nello sviscerare i tanti messaggi del secondo film che Disney dedica alla ex strega cattiva: la complessità degli esseri umani, impossibili da costringere nelle sole categorie di buoni e cattivi, l'invito ad accogliere le diversità e un'idea di famiglia non costituita solo da legami di sangue. Dopo il grande successo del primo Maleficent cinque anni fa, qui la creatura dalle affusolate corna nere e dagli occhi di un verde brillante deve accompagnare la figlia acquisita Aurora (Elle Fanning) verso la sua nuova vita di sposa del principe Filippo. Ma il pranzo tra le future consuocere preannuncia una guerra: più che un incontro è un duello quello in cui la regina Ingrid, ambigua dama bianca incarnata da Michelle Pfeiffer, colpisce Malefica nel suo punto debole alludendo alla sua maternità non biologica. «Malefica non pensava di diventare madre e lo stesso valeva per me, che da giovane pensavo di non farcela ha confessato Jolie, che ha sei figli, di cui tre adottivi, con l'ex-marito Brad Pitt Il mio personaggio si faceva molte domande, non credeva di essere la persona giusta per Aurora, ma alla fine essere madre le ha dato un equilibrio che non aveva».

Le due dive sono poi tornate spesso sul tema della diversità: «Si assiste ovunque al risorgere dell'odio e delle divisioni, c'è chi costruisce il suo successo politico sulla paura del diverso ha affermato Jolie - Ma il mondo è fatto di diversità di popoli e culture e siamo tutti più forti quando lo capiamo». Stesso messaggio dato ai piccoli spettatori della masterclass, di cui hanno soddisfatto - divertite - le curiosità. «Come ho iniziato? Per caso - ha raccontato l'interprete di Malefica - Mio padre mi mise in un film quando ero molto piccola al posto di mio fratello. Anche mia madre voleva essere attrice, ma era troppo occupata a fare la mamma e io ho voluto riuscirci anche per lei. Prima di avere il mio primo lavoro ho fatto almeno 100 provini e ricevuto tanti no». «Io mi sono sempre sentita attrice ha aggiunto Michelle Pfeiffer - Da bambina organizzavo spettacoli in cortile e facevo pagare ai vicini un biglietto da 10 centesimi. Mia madre mi diceva che ero una bambina col senso del dramma. Solo intorno ai 20 anni ho iniziato a essere pagata per recitare».

Martedì 8 Ottobre 2019, 05:01

