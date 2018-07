Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoROMA - «Il futuro della Marvel è femmina?». Se lo chiede Variety, la cosiddetta bibbia del cinema, riferendosi ad Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed, che negli Stati Uniti ha già sfondato al box office e si appresta ad arrivare nelle sale italiane il 14 agosto. «Per me è un grande onore essere la prima eroina Marvel a essere citata anche nel titolo del film», dice subito Evangeline Lilly, ex-sopravvissuta della serie cult Lost e, già dal primo Ant-Man del 2015, tra i protagonisti della storia di questo goffo supereroe (interpretato da Paul Rudd), che grazie a una tuta fantascientifica ha il potere di rimpicciolirsi fino a diventare come una formica (e oltre). Stavolta però, la sua complice, la vespa (wasp), ha molto più spazio e arriva anche nel titolo. «Nell'universo cinematografico Marvel - ha continuato Lilly, ieri a Roma insieme a Rudd - c'è una tradizione molto forte di eroine, una tradizione che volevo onorare. Spero che tutti amino la mia Wasp perché questo significherà che potremo vedere altre belle figure femminili, e non solo nei film di supereroi».Come già il primo film dedicato all'uomo-formica, questo secondo Ant-Man abbonda in ironia ed emozioni familiari: la giovane scienziata, insieme a quel genio scorbutico di suo padre (Michael Douglas) cerca in ogni modo di ritrovare la mamma (Michelle Pfeiffer) che aveva perduto tanti anni prima, mentre l'uomo-formica fa tutto ciò che può per rendere felice la figlioletta di 8 anni. «Rispetto ad altri film di supereroi - sottolinea Rudd - questo si sofferma molto sull'importanza della famiglia e rappresenta anche i bambini. Non sono io a decidere se ci sarà un terzo film e come sarà, ma sarebbe bello esplorare ancora il tema dell'infanzia. Ho una figlia di 8 anni - aggiunge ridendo - che mi chiederà di costruirle i giochi che il mio personaggio costruisce nel film per la sua».La narrazione di Ant-man and the Wasp convince e si distingue proprio per l'attenzione che riserva ai legami familiari, ma non solo. Tra i segreti del suo successo c'è la buona dose di comicità dei personaggi (uomo-formica in primis) e la capacità di rendere divertenti le molte scene d'azione anche a un pubblico meno avvezzo: il rimpicciolimento repentino di questi mini-eroi è davvero spettacolare.riproduzione riservata ®