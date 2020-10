Michela Greco

ROMA Da piccolo, prima di sapere cosa fosse una macchina da presa, adorava Spielberg e Scorsese e i cartoon Disney. Da scafato, Pietro Castellitto ha iniziato ad amare Von Trier, Vinterberg, Woody Allen. Figlio d'arte di Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini, Pietro non nomina nemmeno un titolo italiano. D'altronde nella sua opera prima I predatori - al cinema dal 22 ottobre dopo gli applausi e un premio alla Mostra di Venezia il cinema italiano non fa una gran figura. In questo esordio così libero, persino sfrenato per come esprime la sua visione con tanta consapevolezza e niente compromessi, Castellitto jr si è ritagliato il ruolo dello studente di filosofia, figlio frustrato di una regista affermata (Manuela Mandracchia) e di un medico (Massimo Popolizio). La strada della loro famiglia incrocerà quella dei Vismara, proletari in camicia hawaiana che ostentano fascismo e gestiscono un'armeria guidata da Claudio (uno strepitoso Giorgio Montanini). Un film divertente e feroce, fuori dagli schemi, primo exploit di una stagione che per Pietro Castellitto promette molto bene, tra il ruolo in Freaks Out e quello di Totti nella serie Speravo de mori' prima.

I predatori è un grande gesto di libertà. Come si fa a esordire così?

«Ho creduto nell'idea che fosse possibile scriversi e dirigersi un film. Di solito i giovani debuttano con film tratti da romanzi o i cui soggetti sono scritti a quattro mani, ma ovviamente poi la visione si disperde. Io ci ho messo sei anni e ho sacrificato tutto, sentivo che era la cosa giusta perché nessuno la faceva».

E non è un film rassicurante, anzi si fa beffe del politicamente corretto.

«Di cui siamo vittime, purtroppo. È un'epoca di mediocri al potere, che sono i più feroci di tutti».

Nel film gli unici che dicono la verità, anche con violenza, sono i giovani...

«Sì, i ragazzi sono le uniche vere vittime, sono le prede. Si rischia di rimanere figli per tutta la vita di fronte ad adulti totalizzanti che sembrano occupare le storie da sempre».

