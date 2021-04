Michela Greco

Rimandati a lungo termine per aspettare il debutto in sala, Freaks Out di Gabriele Mainetti e Diabolik dei Manetti Bros. Saranno finalmente svelati al pubblico incrociamo le dita rispettivamente il 28 ottobre e il 16 dicembre. E non solo: il film sul re del terrore con Luca Marinelli, Miriam Leone e Valerio Mastandrea avrà ben due sequel.

L'ad Paolo Del Brocco si è giocato subito le carte migliori nel presentare i film targati Rai Cinema in arrivo tra il 2021 e il 2022 (ma anche 23), con l'annuncio di una valanga di titoli tale da chiedersi come sarà possibile organizzare una programmazione delle uscite che dia il giusto spazio a tutte le opere rimaste ferme per mesi per lo stop-pandemia. «Ci vorrà una politica intelligente ammette Del Brocco bisognerà evitare il marasma dell'affollamento. Questa situazione però potrebbe avere l'aspetto positivo di consentire l'allungamento della stagione cinematografica al periodo estivo». I numeri dicono che tra il 2020 e il 2021 Rai Cinema ha investito su 135 film, di cui 60 opere prime e seconde e 40 documentari, per un investimento complessivo di oltre 150 milioni di euro.

Nella lista c'è un buon numero di film diretti da donne, circa 40, tra cui quelli firmati dalle neo-registe Jasmine Trinca (Marcel!) e Claudia Gerini (Tapis roulant) e i nuovi lavori di Ginevra Elkann, Francesca Archibugi, Susanna Nicchiarelli, Alice Rohrwacher, Laura Bispuri, Giorgia Cecere e Paola Randi, che dirige La befana vien di notte 2 Le origini, con Monica Bellucci. Tra i film Rai Cinema in arrivo nei prossimi mesi ci sarà spazio per le storie dei grandi italiani con, tra gli altri, Dante di Pupi Avati e L'ombra di Caravaggio di Michele Placido, con Riccardo Scamarcio, per le opere letterarie raccontate per immagini, come l'attesissimo Tre piani di Nanni Moretti e Il sergente nella neve di Matteo Rovere, per i pezzi di storia del nostro paese, con La conversione di Marco Bellocchio, sul rapimento di Edgardo Mortara, e Il signore delle formiche di Gianni Amelio su Aldo Braibanti. E poi ancora film di genere, family, commedie e rom com, con l'idea di riveder le stelle facendo una scorpacciata di cinema in sala.

