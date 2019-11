Michela Greco

Quasi 90 film, con 15 anteprime mondiali, 10 anteprime europee, oltre 60 anteprime italiane e un film d'apertura - evento speciale fuori concorso domani alle 20,20 - che ha vinto il premio Independent Spirit Award per la miglior sceneggiatura esordiente al Sundance Film Festival. Si tratta di Nancy di Christina Choe, racconto intimo e perturbante che ha come protagonisti Andrea Riseborough, Ann Dowd, John Leguizamo e Steve Buscemi, nelle sale il 12 dicembre. Si presenta così la diciottesima edizione del RIFF Rome Independent Film Festival, in programma da domani al 22 novembre al Nuovo Cinema Aquila. Tra le anteprime spiccano il documentario su Anita Ekberg dal titolo Ciao, Anita, con l'attrice che si racconta con sottile sarcasmo negli ultimi mesi della sua vita, The World According to Amazon di Adrien Pinon e Thomas Lafarge, sulla carriera del fondatore, presidente e ad del colosso dell'e-commerce Jeff Bezos e Peter Lindbergh: Women's Stories del francese Jean Michel Vecchiet. Applaudito alla Berlinale 2019, il film racconta colui che è stato definito come uno dei maggiori fotografi di moda di tutti i tempi, scomparso da poco all'età di 74 anni, pioniere di un nuovo modo di fotografare la moda senza ritocchi ed eccessivi artifici. Fuori concorso arriva Di Tutti i Colori di Max Nardari, con un cast composto da Nino Frassica, Alessandro Borghi, Giancarlo Giannini, Tosca d'Aquino e Paolo Conticini, mentre gli italiani in gara sono Affittasi Vita di Stefano Usardi e Tensione Superficiale di Giovanni Aloi con Cristiana Dell'Anna. In cartellone come evento speciale c'è Il nuovo cinema ucraino: la realtà che ispira: sei film di giovani registi ucraini che rappresentano diversità nei temi, nei mezzi espressivi, nella sperimentazione, nei generi e nelle storie. Tra questi Sensiz di Nariman Aliev (2016), regista scelto dal suo paese per la corsa agli Oscar per il Best International Feature Film 2020 con Homeward. Due i focus di questa edizione: Love & Pride Day Il valore della diversità, con una maratona di film a tema il 19 novembre (tra cui Tremors di Jayro Bustamante, presentato dalla presidente del Gay Center Angela Infante) e il Focus Spagna - L'animazione Valenciana, in cui il Cortoons Gandia Festival e l'IVAC, Istituto Valenciano di Cultura, presentano una proiezione speciale dedicata ai cortometraggi di animazione realizzati nella Comunitá Valenciana.

riproduzione riservata ®

Giovedì 14 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA