«Ognuno ha le sue disabilità personali, io ne ho almeno una trentina e nonostante questo riesco a fare l'attore. Anzi, forse è l'unica cosa che so fare. In questi compagni di set ho trovato degli attori straordinari». Con questo spirito e la sua consueta ironia - Lillo (Pasquale Petrolo) si è buttato nel progetto di Detective per caso, film diretto da Giorgio Romano e interpretato, nei ruoli principali, da un affiatato gruppo di attori con disabilità usciti dall'Accademia di Formazione Artistica per disabili e normodotati della Onlus Arte nel cuore. Otto giovani determinati e coraggiosi capitanati dalla trascinante Emanuela Annini, che ha 32 anni e ha alle spalle diverse pièce teatrali e le partecipazioni a Brutti e cattivi di Cosimo Gomez e al televisivo Una grande famiglia 3: «Questo film non parla di disabilità ha esclamato ma mi faccio portavoce delle famiglie con figli disabili e dico che ce la possono fare, come ce l'ho fatta io!».

In sala come uscita-evento il 18 e il 19 marzo, questa commedia noir su una ragazza con la passione per i gialli che si attiva per togliere dai guai il cugino ha messo in moto una catena di entusiasmo e solidarietà. Attori noti come Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Claudia Gerini, Massimiliano Bruno e Stella Egitto hanno recitato in piccoli ruoli senza compenso, molte aziende hanno prestato i loro servizi gratuitamente e la Fondazione Allianz Umana Mente ha offerto un importante contributo economico. «Ho subito abbracciato con entusiasmo il progetto ha spiegato Claudia Gerini perché mi sembrava che potesse sfondare qualche muro. È stato bellissimo lavorare con questi ragazzi pieni di talento e voglia di fare. Spero che questo film sia solo l'inizio».

