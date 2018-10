Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela Greco«Non ho mai pensato alla mia Lisbeth Salander come a una supereroina, ma ho ammirato la sua volontà di sopravvivere, la sua capacità di affrontare con intelligenza e fiducia gli ostacoli. È una donna che non puoi abbattere». Smessi i panni della regina Elisabetta II della celebrata serie tv The Crown, Claire Foy - presto nelle sale anche come moglie dell'astronauta Armstrong in First Man - si è trasformata nella tostissima hacker della saga Millennium. Il nuovo capitolo Quello che non uccide - in anteprima alla Festa del Cinema e in sala dal 31 ottobre - è tratto dal romanzo di David Lagercrantz e diretto da Fede Alvarez. Ereditando da Noomi Rapace e Rooney Mara il ruolo della ragazza solitaria e introversa che punisce gli uomini che maltrattano le donne, l'attrice britannica ha mostrato un volto nuovo. «La regina e Lisbeth sono due personaggi molto diversi - ha spiegato ieri a Roma - ma hanno un tratto in comune: per il loro passato e per il posto che occupano nel mondo non sono in condizione di capire né di esprimere le loro emozioni».Capelli corti, dragone tatuato sulla schiena e sguardo indurito dalle esperienze traumatiche vissute, Claire Foy ha recitato al fianco di Sverrir Gudnason (Björn Borg in Borg McEnroe), qui nei panni del giornalista Mikael Blomkvist. «Lisbeth - ha aggiunto l'attrice - non è simpatica né attraente, non fa nulla per piacere agli altri, è un personaggio complesso che si porta dietro grandi problemi. Per me è stato come un invito a fidarmi del pubblico e della sua capacità di amare anche un personaggio non tradizionale».