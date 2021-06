Michela Greco

Nanni Moretti ci sarà. Il Festival di Cannes lo accoglierà di nuovo in concorso a 20 anni dalla Palma d'Oro per La stanza del figlio, stavolta con Tre piani, che il regista ha realizzato a partire dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo affidandosi al talento di Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Margherita Buy. Una presenza che era già data per certa, tanto più che qualche ora prima della conferenza stampa Moretti ha pubblicato su Instagram un video in cui lui e i suoi interpreti canticchiano Soldi di Mahmood mentre si preparano per una serata di gala (foto). Tenuto in standby per più di un anno (il tempo tra la mancata edizione 2020 e quella in arrivo dal 6 al 17 luglio), Tre piani sarà l'unico italiano in gara per la Palma, contro avversari come Paul Verhoeven, Jacques Audiard, François Ozon, Sean Penn o Ildikó Enyedi, la regista ungherese già Orso d'Oro che presenta The Story of My Wife, nel cui cast ci sono anche Sergio Rubini e Jasmine Trinca.

