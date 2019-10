Michela Greco

Lo storico dei mass media Enrico Menduni lo definisce un sito web in muratura. Lo storico del cinema Gianni Canova ne parla come di un museo dell'immaginario più che del cinema, un luogo fluido, ibrido, in cui si fruisce soprattutto un'esperienza. L'impatto col Miac - Museo Italiano dell'Audiovisivo e del Cinema, appena creato negli studi di Cinecittà là dove c'era l'ormai anacronistico Laboratorio di sviluppo e stampa, parla in effetti di una struttura espositiva dei nostri tempi, pensata per offrire al pubblico un'esperienza sensoriale, emotiva e immersiva, più che di approfondimento e scoperta.

Tante informazioni - il più possibile suggestive - ma offerte come flash alle nostre menti la cui la capacità di attenzione è ormai ridotta a pochi attimi. Con una timeline dei momenti salienti della storia del nostro cinema lunga quanto un corridoio di 30 metri e sale tematiche in cui si viene avvolti da clip di film sul potere, sull'eros, sulla musica, su attori e premi, il Miac propone un viaggio trasversale attraverso il percorso evolutivo delle immagini in movimento, e non solo, negli ultimi 120 anni. Arrivando fino all'oggi, con l'Oscar alla carriera a Lina Wertmuller. Menduni e Canova ne sono curatori insieme al regista Roland Sejko e allo storico della fotografia Gabriele D'Autilia: «Sarà un museo vivo, in continuo rinnovamento», promettono, garantendo che il materiale che scorre sugli schermi sarà costantemente aggiornato. Frutto di un investimento di circa due milioni e mezzo di euro, realizzato da Istituto Luce-Cinecittà in collaborazione con Rai Teche e Centro Sperimentale di Cinematografia, il Miac aprirà al pubblico solo a dicembre e nel 2020 ospiterà un'installazione felliniana (nel centenario della nascita del regista) curata dagli scenografi da Oscar Ferretti e Lo Schiavo. Finanziato dal Ministero dei Beni Culturali con il piano Grandi Progetti Beni Culturali varato a inizio 2015, il Miac nasce dalla spinta dell'allora - e anche oggi - ministro Dario Franceschini, che propose l'idea nel 2014, in occasione della celebrazione dei 90 anni di Istituto Luce: «È una rara soddisfazione vedere un'opera del genere realizzata in così breve tempo - ha detto - Questo luogo valorizza un patrimonio straordinario. È un museo che racconta la storia di un grande passato, ma anche del presente e del futuro». Da dicembre, quando aprirà, il biglietto di ingresso al Miac potrà essere parte di un ticket integrato che permette l'accesso a Cinecittà si Mostra e ad alcuni set degli studios di via Tuscolana.

Mercoledì 30 Ottobre 2019, 05:01

