Michela GrecoLa Festa del Cinema di Roma numero 13 sta per cominciare. Già da ieri sono partite infatti le proiezioni di preapertura, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, alla Casa del Cinema e al Multisala Barberini. Tra oggi e domani sono in programma i film La razzia, 16 ottobre 1943, Sobibór, 14 ottobre 1943, Questo è mio fratello e In viaggio con Adele, mentre la vera e propria Festa prende il via giovedì con il film di apertura Bad Times at the El Royale. Ecco tutti gli appuntamenti e le informazioni per seguirli.LE MOSTRENel Foyer della Sala Sinopoli e in quello della Sala Petrassi, all'Auditorium Parco della Musica, a ingresso gratuito, dal 18 al 28 dalle 9 alle 24 saranno visibili i circa 50 ritratti realizzati dal fotografo Riccardo Ghilardi nei grandi festival internazionali in questi ultimi anni. La sua mostra Three Minutes mostra i protagonisti del cinema catturati tra un impegno e l'altro delle loro fitte agende festivaliere. Nello stesso periodo al Villaggio del Cinema, per tutta la durata della Festa, dalle 12 alle 22, sempre a ingresso gratuito, è in programma la mostra Riso Amaro: una sorta di manifesto per dire Mai più violenza contro le donne con una selezione di opere di illustratori, grafici, disegnatori, umoristi di tutto il mondo. Al Museo dell'Ara Pacis parte il 26 ottobre l'esposizione su Marcello Mastroianni, mentre il Palazzo delle Esposizioni da oggi al 20 gennaio ospita la mostra Piero Tosi. Esercizi sulla bellezza. Gli anni del Csc 1988-2016 e Fondaco Gallery da domani al 17 novembre propone La prigioniera, mostra di Marina Sagona.BIGLIETTITermina domani la prevendita dei biglietti per la Festa del Cinema presso la biglietteria del Villaggio del Cinema al Parco della Musica e i punti vendita autorizzati TicketOne e i siti www.romacinemafest.org e www.ticketone.it, mentre durante l'evento i biglietti sono acquistabili anche alla Biglietteria Centrale dell'Auditorium e a quella del My Cityplex Savoy. I prezzi vanno dai 6 ai 23 euro, a seconda delle sale, ma alcuni eventi sono gratuiti.I LUOGHILe proiezioni e gli eventi saranno in programma all'Auditorium Parco della Musica, al My Cityplex Savoy, al Museo Maxxi, al Cinema Hall, alla Sala Alice (per la sezione Alice nella città) alla Casa del Cinema e al Carcere di Rebibbia.SCONTI E PROMOZIONIDieci per cento di sconto per chi ha dai 18 ai 26 anni o più di 65 anni e sono previsti pacchetti Full, Light e Easy con vari sconti per l'acquisto di più biglietti insieme. Tutte le informazioni su www.romacinemafest.itriproduzione riservata ®