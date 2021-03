Michela Greco

Kiss me again, baciami ancora. L'augurio che ci facciamo da quando, ormai un anno fa, ci sono stati vietati anche gli abbracci, è il titolo del brano per pianoforte di Giovanni Allevi che accompagna Io sono... Italia, un cortometraggio che domani, nella Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid sarà sulle reti Rai. Con le voci di un bel gruppo di attori tra cui Andrea Delogu, Massimo Ghini, Lino Guanciale, Flavio Insinna, Valentina Lodovini, Vinicio Marchioni, Elena Sofia Ricci e le immagini del meglio di arte, cucina, sport e solidarietà italiani.

Allevi, con che spirito ha partecipato?

«È un moto dell'anima, un improvviso momento di poesia e di creatività. Bloccato dal lockdown, ho cercato conforto nella musica. E Mauro Berruto vi ha appoggiato sopra parole di una bellezza indescrivibile».

Un anno di pandemia ha svelato a tutti la loro forza e la loro fragilità. Lei cosa ha scoperto?

«Nonostante io sia incline alla malinconia, mi ritrovo ad affrontare la vita con uno spirito luminoso. Il passato va ricordato, il futuro immaginato, ma è nel presente che dobbiamo vivere».

Da dove ripartire?

«Dal vuoto e dal silenzio. Siamo tutti guerrieri che, al riparo nella propria tenda, si leccano le ferite e affilano la spada, per recuperare le energie e intraprendere nuove battaglie».

Testo integrale su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA