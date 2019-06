Michela Greco

«Il mio obiettivo è portare alla Festa del Cinema di Roma non solo mostri sacri indiscussi come Martin Scorsese, ma anche personaggi cool, di tendenza, più attraenti per i giovani». Lo ha dichiarato il direttore artistico Antonio Monda, mentre ieri, tra le anticipazioni, annunciava il premio alla carriera a Bill Murray, «un grande attore molto sottovalutato a causa del solito pregiudizio contro i comici». La quattordicesima edizione della Festa, dal 17 al 27 ottobre, onorerà dunque un grande del cinema americano che ha avuto meno attenzione di quanta ne meritasse, protagonista memorabile di film come Ghostbusters e Lost in Translation e affiatato compagno di viaggio di registi come Jim Jarmusch e Wes Anderson (che condurrà l'incontro ravvicinato con lui).

Le conversazioni pubbliche della Festa offriranno il palcoscenico dell'Auditorium anche ai registi francesi Olivier Assayas e Bertrand Tavernier, allo scrittore Usa Bret Easton Ellis e a Ron Howard, che presenterà anche il suo documentario Pavarotti, mentre il regista tedesco Max Ophüls, grande autore di La ronde e Lola Montès, e il giapponese Kore-eda Hirokazu, vincitore a Cannes con Un affare di famiglia, saranno celebrati con una retrospettiva e Pontecorvo e Fellini con i restauri di Kapò e Fellini Satyricon.

Con un budget in linea con gli ultimi anni (3 milioni e 400mila euro), la Festa si propone a una Capitale affaticata aumentando ancora le location: all'Auditorium, al Maxxi, al Policlinico Gemelli e al carcere di Rebibbia si aggiunge quest'anno il museo Macro, che ospiterà i nuovi format Duel e Parola/Immagine. La storica, presunta, competizione con Cannes e Venezia, invece, viene liquidata dal direttore Monda con poche parole: «Per me è indifferente ciò che succede in quei due festival. Io non voglio fare una Venezia di serie B, ma una Roma di serie A», salvo poi dover aspettare le mosse della Mostra per chiudere la lista dei film in selezione ufficiale (circa 40) e persino un eventuale omaggio a Sergio Leone nel suo anniversario. La presenza del cinema italiano, infine, è tutta da verificare, con una certezza: «Pinocchio di Garrone non andrà in nessun festival, ma uscirà direttamente al cinema a Natale».

Martedì 25 Giugno 2019

