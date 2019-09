Michela Greco

«Il mio Leonardo Notte è un morto che resuscita, vince le elezioni e realizza un sogno covato da due anni. Quando arriva al potere la sua natura non cambia, anzi si amplifica, tutto è lecito anzi di più. È stato interessante esplorare la dimensione cinica del potere». A parlare è Stefano Accorsi, cuore dell'operazione che ha portato alla trilogia televisiva sugli anni di Mani Pulite e dell'ascesa di Berlusconi: la serie Sky Original prodotta da Wildside di cui dal 4 ottobre (ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic) si assisterà alla stagione conclusiva, 1994, dopo i buoni risultati (anche internazionali) di 1992 e 1993. Da un'idea di Stefano Accorsi è diventato ormai quasi una battuta, ma l'attore bolognese qui è anche e soprattutto uno dei protagonisti sullo schermo: da pubblicitario ambizioso e di successo diventa uno dei burattinai delle vicende politiche del Paese, fidato consigliere del Cavaliere. «I leader di oggi, da Berlusconi in poi - dice - sono diventati dei frontman, ma la vera costruzione politica si gioca nelle seconde e terze file, quelle in cui si muove Leonardo». In un racconto che mescola con efficacia realtà e finzione Di Pietro, Berlusconi, Bossi se la giocano con figure inventate come, appunto, Notte e il rude leghista Bosco (Guido Caprino) 1994 cerca di restituire fedelmente lo spirito di un'epoca e gli eventi cruciali di quegli anni, come il dibattito tv tra Occhetto e Berlusconi o il summit di Napoli in cui il Cavaliere venne raggiunto da un invito a comparire della Procura. «Dagli episodi corali siamo passati a uno zoom su singoli eventi o personaggi», ha spiegato la sceneggiatrice Ludovica Rampoldi. Una scelta vincente, a giudicare dalle immagini viste in anteprima delle puntate 5 e 6, in cui anche Veronica Castello (Miriam Leone), la soubrette che diventa parlamentare, emerge nella sua complessità. «Una donna che vive nel cinismo ma ha un cuore romantico, una purezza maledetta».

