Michela Greco«Ho letto la sceneggiatura di Copperman tre anni e mezzo fa e ne sono rimasto estasiato ma ho pensato che nessuno sarebbe riuscito a farne un film». E invece, alla fine, Luca Argentero ce l'ha fatta a incarnare quel «supereroe senza poteri che usa l'armatura non come un'arma ma come uno strumento per proteggersi dal mondo esterno».Grazie al regista Eros Puglielli dal 7 febbraio vedremo quindi l'attore torinese al cinema nei panni di Anselmo, un uomo che ha la purezza di un bambino, che affronta la vita come fosse una favola o meglio, un fumetto e di notte diventa Copperman, il suo alter ego invincibile che si batte contro i cattivi e cerca di conquistare la sua amata Titti (Antonia Truppo). «Da quando sono bambino sogno di indossare il mantello di un supereroe ha detto l'attore e finalmente ci sono riuscito. Copperman può far sognare il pubblico, può insegnare che essere supereroi è una cosa per tutti e di tutti i giorni». In questa avventura soprattutto emotiva - immersa nella provincia italiana (il film è girato a Spoleto), si mescolano suggestioni di tanti universi cinematografici, da Forrest Gump a Miyazaki, dallo steampunk ad Amélie Poulain, da Ironman a Van Dormael. Per l'attore sex-symbol di Noi e la Giulia la sfida del film non consisteva solo nell'indossare quella curiosa armatura di rame fatta di oggetti riciclati e ingaggiare improbabili lotte contro i villain, ma soprattutto nell'assumere il punto di vista di un bambino fragile e speciale: «Era un'impresa da far tremare le ginocchia ha confessato Argentero perché c'era il riferimento reale a persone con disturbi cognitivi e la volontà di trovare la misura più giusta e rispettosa del loro punto di vista. Per riuscirci è stato utile parlare con i ragazzi, i genitori e i medici di una struttura romana, l'Aita».