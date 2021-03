Michela Greco

È difficile, forse impossibile, trovare qualcuno che non conosca Tu vuo' fa' l'americano, anche tra i più giovani. Eppure probabilmente in pochi conoscono la parabola dell'artista che creò quel brano fortunatissimo. Carosello Carosone di Lucio Pellegrini, domani sera in onda su RaiUno, colma questo vuoto raccontando la vicenda umana e artistica di Renato Carosone (Eduardo Scarpetta).

Dalla formazione al Conservatorio, all'esperienza in Africa, dove conobbe la moglie (Lita Levidi/Ludovica Martino, star di Skam Italia), fino al successo con la complicità di Gegé Di Giacomo (Vincenzo Nemolato). Con le musiche curate da Stefano Bollani, Carosello Carosone è prodotto da Rai Fiction con Groenlandia, società di Matteo Rovere e Sydney Sibilia. «Carosone è un personaggio che mi emoziona moltissimo. Era una persona solare e di questo abbiamo fatto una risorsa. Spesso si pensa che un personaggio con uno spiccato lato oscuro sia più interessante, ma non è vero, e l'avventura di Carosone lo dimostra, ha detto Sibilia, regista (trilogia Smetto quando voglio e di L'incredibile storia dell'isola delle rose) oltre che produttore.

Sibilia, qui non si racconta solo un personaggio ma anche un'epoca.

«Eravamo entusiasti, tra l'altro, anche di affrontare una parte della nostra storia poco raccontata come il colonialismo italiano. La condanna nel film c'è, ma gli sceneggiatori sono stati bravi a tenerla sfumata: ci siamo sforzati di raccontare quel periodo per come l'aveva vissuto Carosone, quindi soprattutto dal punto di vista musicale».

Avete creato Lynn, una divisione dedicata ai progetti a regia femminile.

«Sì, abbiamo deciso che la sceneggiatura di una donna magari la leggiamo due volte. Visto che c'è sempre stata una sproporzione enorme tra registi uomini e registe donne, Lynn è pensata come una compensazione. A lungo si è pensato che le donne potessero fare solo le attrici e non le sceneggiatrici o le registe, e non si capisce perché».

Quando avete iniziato, lei e Rovere eravate molto giovani. Quanto è cambiato il cinema italiano da allora?

«Rispetto a 10 anni fa il mercato si è espanso, c'è più spazio e molta più libertà. Siamo in un bellissimo momento per gli autori: oggi si possono raccontare storie che 10 anni difficilmente sarebbero state finanziate».

Il suo prossimo passo da regista?

«Ho scritto un altro film e spero di tornare presto sul set».

L'intervista integrale su Leggo.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA