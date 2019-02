Michela Greco

Due donne candidate nella categoria Miglior Film e Miglior Regia per la prima volta nella storia del premio (Alice Rohrwacher per Lazzaro felice e Valeria Golino per Euforia), 9 segnalazioni per un film uscito in contemporanea in sala e su Netflix (Sulla mia pelle, in lizza sia come Miglior Film che nella categoria Miglior Regista Esordiente), le prime nomination per Luca Guadagnino (Chiamami col tuo nome, che ha 12 candidature). Sono i dati più rilevanti dell'edizione del cambiamento (la numero 64) dei David di Donatello, i premi assegnati dall'Accademia del Cinema Italiano che dallo scorso anno è presieduta da Piera Detassis e che saranno consegnati il 27 marzo con una cerimonia condotta da Carlo Conti in onda in diretta, in prima serata, su Rai1. «Questa è la prima edizione in cui ha effetto la riforma realizzata nei mesi scorsi ha spiegato Detassis Ci sono opere prime importanti, sono molto presenti i temi sociali e la diversità, anche distributiva». Il riferimento è al caso Netflix e alle nomination per Sulla mia pelle. «Tutto sta cambiando e i David si adeguano alle modifiche di legge riguardanti l'uscita in sala e le finestre di sfruttamento», commenta la presidente. Il front-runner di questa edizione è Dogman di Matteo Garrone che si aggiudica 15 candidature. A rincorrerlo ci sono Capri-Revolution di Mario Martone, con 13 nomination, Chiamami col tuo nome di Guadagnino e Loro di Sorrentino con 12. Già annunciato il vincitore del Miglior Film Straniero, Roma di Alfonso Cuarón, mentre tra i documentari candidati ci sono anche nomi illustri come Nanni Moretti (Santiago, Italia), Pappi Corsicato (L'arte viva di Julian Schnabel) e Wilma Labate (Arrivederci Saigon). Da segnalare la nomination postuma a Fantastichini per il ruolo in Fabrizio De André Principe libero. Annunciato, infine, il Miglior Cortometraggio: Frontiera di Alessandro Di Gregorio. Il corto andrà in onda oggi su Rai Movie in seconda serata.

