Michela Greco

«Con 104 film in calendario tra il 1 giugno, domenica, e il 1° agosto nelle tre arene di piazza San Cosimato, del Casale della Cervelletta e del Porto Turistico di Ostia offriamo una grande biblioteca pubblica di cinema, gratuita e per una visione collettiva su grande schermo». Valerio Carocci, presidente - e frontman - dell'associazione Piccolo Cinema America annuncia con orgoglio Il cinema in piazza, anno 2019, frutto di un intenso lavoro di mediazione con le istituzioni locali (e non solo). Il risultato è un programma di ottimi film del passato accompagnati da grandi ospiti, che non sono in alcun modo in competizione con le sale e con le arene a pagamento, anzi sono un bel modo per riavvicinare il pubblico al grande schermo. Se non è giusto che il cinema sia gratuito, il Cinema America offre il biglietto agli spettatori grazie agli sponsor, specifica Carocci. Dopo le polemiche scatenate negli scorsi mesi da esercenti e distributori sembra, per ora, tornata la pace. Tanto più che gli schermi del Cinema in piazza mostreranno gratuitamente gli spot di Moviement - l'iniziativa che riporta il cinema in sala d'estate - e i trailer dei film che rientrano nella sua campagna mentre, per due mesi, le tre arene metteranno a portata di pubblico grandi nomi internazionali e italiani. Il premio Oscar Jeremy Irons sarà in piazza per presentare Io ballo da sola di Bernardo Bertolucci, l'attore-regista Mathieu Kassovitz accompagnerà il suo film-culto L'odio, Debra Winger mostrerà Il tè nel deserto, anch'esso di Bertolucci, JR ricorderà Agnès Varda con il suo Visages Villages e Paul Schrader racconterà il lavoro dietro a Taxi Driver, di cui è stato co-sceneggiatore, e a First Reformed, suo ultimo, grandissimo film da regista. Tra gli italiani sono attesi, tra gli altri, Alessio Cremonini, Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, che apriranno la rassegna il 1 giugno a Trastevere con Sulla mia pelle, Matteo Garrone e Marcello Fonte che inaugureranno, il 13, l'arena della Cervelletta con Dogman e poi Paola Cortellesi, Stefania Sandrelli, Marco Bellocchio e Valerio Mastandrea. Fioccano le retrospettive, dedicate ad Alfonso Cuarón, Kim Ki-Duk, Star Wars, Wes Anderson e Paolo Sorrentino, ma anche gli omaggi, che celebreranno Bertolucci, Verdone, Loren e Spielberg.

A presentare il cartellone, ieri, accanto a Carocci, c'erano il vicesindaco Luca Bergamo - segno tangibile del rasserenamento dei rapporti col Comune dopo le frizioni dello scorso anno - e il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che con la Regione Lazio ha sempre sostenuto il progetto dei Ragazzi del Cinema America. Mentre quest'estate, per la prima volta dopo quattro anni, il Ministero dei Beni Culturali non patrocina l'evento.

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

