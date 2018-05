Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Michela GrecoCANNES Lo sguardo di Papa Francesco va dritto agli occhi dello spettatore. Sorride, scherza e lo interpella con gravità in Le Pape Francois Un homme de parole, il film che Wim Wenders ha realizzato conducendo 4 lunghe interviste con Bergoglio (foto) e intervallandole con materiale d'archivio dei suoi primi anni di pontificato.Presentato al festival di Cannes come proiezione speciale, il documentario è celebrativo (non potrebbe essere altrimenti, essendo stato realizzato con la piena collaborazione del Vaticano), ma in modo onesto. L'approccio, d'altronde, è chiaro: «Non mi interessava parlare delle sue origini si legge nelle note di regia di Wenders questa non è tanto una biografia dell'uomo, quanto delle sue idee». Papa Francesco viene dunque interrogato a 360 gradi sui grandi temi: l'ecologia, le migrazioni, la giustizia sociale, la diseguaglianza, la famiglia, la morte. Anche sulla pedofilia nella Chiesa, per cui chiede tolleranza zero e denunce al tribunale civile per i preti colpevoli. Risponde con la consueta semplicità e schiettezza, aggiungendo spesso alle sue parole un pizzico di umorismo. Ha uno sguardo particolarmente severo, però, quando parla delle «malattie della Chiesa», di chi accumula ricchezze ed esprime un «Alzheimer spirituale». Una colpa particolarmente grave per il primo pontefice che ha scelto il nome di Francesco d'Assisi e che non solo predica la sobrietà, ma la pratica anche. È proprio il santo degli animali l'unico a fare incursione (con parentesi in bianco e nero in cui è interpretato da Ignazio Oliva) in questo documentario molto tradizionale che affianca alle interviste immagini di repertorio girate nel corso dei viaggi papali ai quattro angoli del mondo, tra le macerie delle Twin Towers e a Scampia, al Congresso dell'Onu e nei campi profughi.