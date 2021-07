Michela Greco

CANNES - «Conoscendomi non pensavo che avrei reagito così sportivamente al fatto che il mio film venisse tenuto in freezer per un anno e mezzo. Invece l'ho fatto e non ho avuto nessuna voglia di rimettere le mani né sull'immagine, né sul suono». Tre piani, il nuovo film di Nanni Moretti (nelle sale dal 23 settembre), è stato svelato al Festival di Cannes, dove è stato accolto con 11 minuti di applausi ed è in gara per la Palma d'Oro, oltre 12 mesi dopo ciò che era stato previsto nel mondo pre-pandemia. Per la prima volta Moretti si è affidato a un romanzo e non a una storia scritta da lui, e ha usato l'opera molto psicoanalitica - di Eshkol Nevo per elaborare «temi universali come le conseguenze delle nostre scelte, la giustizia, la colpa, la responsabilità di essere genitori». I Tre piani del titolo sono quelli della palazzina in cui abitano tre coppie assediate dall'ossessione, dalla paura e dalla rigidità. Lucio e Sara (Riccardo Scamarcio ed Elena Lietti), Monica e Giorgio (Alba Rohrwacher e Adriano Giannini), Dora e Vittorio (Margherita Buy e Nanni Moretti, nei panni di un magistrato, foto). Il regista ne ha parlato a Cannes con un gruppo di cronisti.

Con questo film ha rotto un suo schema e lavorato su un testo di altri. Come è andata?

«Nei decenni scorsi c'erano stati timidi tentativi. Quando facevo i filmini in Super8 pensai per un po' di fare un film da La cospirazione di Paul Nizan. Quaranta anni fa ho pensato di lavorare su Le porte di ferro di Stefano Terra e sempre in quel periodo ho valutato il libro di Andrea De Carlo Uccelli da gabbia e da voliera. Non so se 30-40 anni fa girando un film da un soggetto non mio mi sarei sentito diminuito come autore, oggi no».

E si è abbandonato a questa storia...

«Quando ho letto Tre piani ero strafelice di aver trovato in quei temi il nucleo di quello che sarebbe stato il mio film. Questi personaggi, queste relazioni e questi conflitti mi hanno portato a una scelta netta: evitare qualsiasi protagonismo soddisfatto ed esibizionista della regia, dell'interpretazione, della musica, del montaggio, della fotografia, della scenografia. Tre piani ha dovuto aspettare... Naturalmente non sono stato fermo per oltre un anno, ma ho lavorato alla sceneggiatura del nuovo film (Il sol dell'avvenire, ndr) che ho appena finito e di cui comincio ora a fare i primi provini».

Lo streaming è stato una tentazione?

«In questo anno e mezzo ho detto al mio produttore: non voglio sapere quanto offre Netflix per programmare il mio film sulla piattaforma scavalcando la sala e questa scelta non l'ho mai messa in discussione».

Che effetto ha avuto la pandemia su di lei e sul mondo?

«È come se avesse smascherato una bugia: che potessimo fare a meno di sentirci comunità. Ma che esistesse il mio prossimo io lo sapevo già, così come sapevo che esistono forti diseguaglianze sociali, che la morte fa parte della vita e che il caso gioca un ruolo importante. Come tutti ho patito la clausura, ma la pandemia non mi ha fatto capire cose in più».

Versione integrale su Leggo.it

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Luglio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA