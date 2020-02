Michela Greco

Aveva dieci candidature per The Irishman e non ha vinto nessun Oscar, eppure Martin Scorsese è stato il più celebrato alla 92/a edizione degli Oscar. Una nottata di svolta per gli Academy Awards, che per la prima volta nella loro lunga storia hanno consegnato la statuetta del Miglior Film, la più importante e la più ambita, a una pellicola non in lingua inglese, l'esplosivo Parasite, scene di lotta di classe in bilico tra commedia, thriller e dramma sociale che hanno fatto meritare a Bong Joon-Ho anche i riconoscimenti per il Miglior Film Internazionale, la Miglior Regia e la Miglior Sceneggiatura Originale. Cinquanta anni e 7 lungometraggi all'attivo, il regista sud-coreano ha omaggiato il suo grande ispiratore. «Quando da giovane studiavo cinema, una frase è rimasta scolpita nel mio cuore: Più si è personali, più si è creativi. È una citazione del grande Martin Scorsese», ha detto, scatenando una toccante standing ovation per il maestro, alla cui opera si ispira anche l'altro grande film di questi Oscar 2020, il favorito della vigilia Joker. Il film di Todd Phillips partiva con 11 nomination e ha conquistato solo due premi, ma importanti, visto che ha fatto impugnare la sua prima statuetta (su 4 candidature ricevute negli anni) al suo clamoroso protagonista Joaquin Phoenix e che ha celebrato il talento della compositrice islandese Hildur Guonadóttir con l'Oscar per la Miglior Colonna Sonora. Un premio che l'ultima volta era andato a una donna nel lontano 1997. «Alle ragazze, alle donne, alle madri, alle figlie che sentono una musica provenire da dentro, per favore prendete la parola, abbiamo bisogno di sentire le vostre voci», ha esclamato la musicista.

Il ruolo di Judy Garland nell'ultima drammatica fase della sua vita ha consegnato la seconda statuetta a René Zellweger, che l'aveva vinta come non protagonista per Cold Mountain e ora la agguanta da protagonista per Judy. Era già scritto anche il verdetto per i non protagonisti, con Brad Pitt premiato per C'era una volta... a Hollywood di Quentin Tarantino e Laura Dern per Storia di un matrimonio di Noah Baumbach. Un primato lo ha segnato anche Jojo Rabbit, satira sul nazismo che con il premio per la Miglior Sceneggiatura Non Originale a Taika Waititi ha impalmato per la prima volta un artista di origini maori: «Dedico il premio ha detto - a tutti i ragazzi indigeni del mondo che vogliono creare arte, danzare e scrivere storie».

Parziale delusione, infine, per 1917 di Sam Mendes, uno dei il favoriti della vigilia, al quale sono comunque andati alcuni premi tecnici e la miglior fotografia di Roger Deakins.

