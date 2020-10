Michela Greco

«Amo molto fare intrattenimento, lavoro in radio e tv da anni e in tempi non sospetti avevo studiato recitazione, ma questa è la mia occasione per mettermi alla prova come attrice al cinema. Farlo con questa commedia e con questi attori è stata una gran botta di fortuna».

Lo dice Andrea Delogu, che si divide tra trasmissioni televisive (La vita in diretta Estate), programmi radiofonici (La versione delle due su Rai Radio Due), la conduzione di serate e uno spettacolo a teatro (Il giocattolaio, col marito Francesco Montanari). E che, prima che il mondo affrontasse la pandemia, ha trovato il tempo di girare il suo primo film. È Divorzio a Las Vegas di Umberto Carteni, commedia piena di citazioni all'americana da Una notte da leoni a Harry ti presento Sally - in cui la sua Elena, in procinto di sposarsi (Gianmarco Tognazzi), deve partire per la città del gioco per liberarsi di un vincolo: 20 anni prima, in una pazza nottata sotto effetto di droga aveva sposato Lorenzo (Giampaolo Morelli), poi mai più rivisto. «Sulla sceneggiatura c'era scritto, letteralmente racconta divertita Delogu che io e Morelli dovevamo limonare come assassini'. Quando l'ho fatta leggere a mio marito è rimasto un po' interdetto e mi ha detto: «Lo sai, vero, che al cinema non si mette mai la lingua?'». E a chi le ha chiesto se ha provato imbarazzo nelle scene senza veli, ha risposto ridendo: «Io girerei nuda anche ora, qui. Mi sento a mio agio, non ho problemi».

