Michela Greco «Abbiamo cercato di far ridere raccontando la tragicommedia

«Abbiamo cercato di far ridere raccontando la tragicommedia della vita in casa durante il lockdown, coi cani finti e la pasta madre. Io la mia reclusione l'ho passata facendo ginnastica, letture profonde e chattando. Non ci si deve sentire in colpa per aver cercato di resistere». Paola Minaccioni difende a spada tratta Lockdown all'italiana, al cinema da dopodomani dopo una fiammata di indignazione social che, a scatola chiusa, accusava il film di mancare di rispetto ai morti del coronavirus. Per Enrico Vanzina, che qui esordisce anche alla regia, era un'occasione irripetibile per una commedia all'italiana in cui personaggi ridicoli si trovano sotto la cappa di una tragedia di cui nemmeno si rendono conto.

E così accanto alla ricca e viziata Mariella (Paola Minaccioni, che ha anche collaborato alla sceneggiatura) ha messo il marito traditore Giovanni (Ezio Greggio), la cui tresca con la commessa periferica Tamara (Martina Stella) viene scoperta proprio alla vigilia del lockdown anche dal compagno di lei, il tassista Walter (Ricky Memphis), costringendo tutti a una reclusione esplosiva.

Ora che il film arriva in sala cosa dice a chi lo ha criticato?

«Andate a vederlo e ne riparliamo: non si può discutere con chi spara giudizi solo sulla base di una locandina. Quella può piacere o no, ma è un errore generalizzare e comportarsi come se tutto il male dell'Italia e del suo cinema passasse per questo film».

Era il suo primo set con i protocolli anti-Covid, com'è andata?

«Era strano mettere in scena situazioni senza potersi avvicinare troppo ma ce l'abbiamo voluta fare. È stato stressante ma bellissimo tornare a fare il mio lavoro dopo i mesi a casa».

Ultimamente è stata quasi sempre sul set.

«Sì, a dicembre uscirà Natale su Marte, dove sarò la moglie di De Sica e... la mamma di Boldi. Lì recito in milanese, mentre in School of Mafia di Alessandro Pondi recito in palermitano. Per quel film mi hanno invecchiata, così come nel tv-movie che sta preparando Costanza Quatriglio, per cui invece recito in livornese. E poi, ancora, sarò nel nuovo film di Michela Andreozzi, stavolta in romano».

È un ottimo momento professionale...

Ho passato le giornate di lockdown a pensare Che ne sarà di me? Quando ricomincio?. Ritrovarmi su tutti questi set è stata una sorpresa e credo anche di essere cresciuta, lo capisco da ciò che mi accade intorno. In pratica mi sono sdoganata da sola».

