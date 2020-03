Miao: è una questione di feeling

Il libro di questa settimana s'intitola Il mio gatto ha sempre ragione della Comic Artist coreana Kwoon Yoonjoo, da sempre innamorata dei gatti.

Dopo il grande successo in Usa e in Francia, (Premio 30 Millions d'Amis), questo libro di foto, narrato e fumetti è stato tradotto in altre lingue in tutta Europa.

La simpatica autrice infatti ci offre una raccolta delle sue buffe avventure vissute con il suo adorato gatto: ed è subito una pozione magica. Le fotografie ed i disegni umoristici si alternano nel libro, descrivendo, con tanta delicatezza ed umorismo i momenti più belli, divertenti e teneri della vita di un felino e della sua padroncina.

Il libro si presenta veramente affascinante ed esuberante in tutti i suoi colori, immagini, rapide e folgoranti battute. L'autrice descrive in maniera precisa ed armoniosa tutto il suo amore per la meravigliosa creatura alternando splendide foto, disegni e fumetti, esilaranti dialoghi fra l'umano e il gatto, descrivendoci tutta la loro quotidianità.(A.Ben.)

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA