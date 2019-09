MIA da Ozpetek a L'immortale E Siani chiuderà Alice nella città

Michela Greco

ROMA - Nato come Business Street insieme alla Festa del Cinema di Roma nel 2006, già da qualche anno l'evento di mercato della Capitale per l'industria audiovisiva si chiama MIA e continua a correre parallelo alla manifestazione all'Auditorium. In programma dal 16 al 20 ottobre tra Palazzo Barberini, Cinema Barberini e Cinema Quattro Fontane, l'edizione 2019 del Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, annunciata ieri, promuoverà lo scambio di film, serie tv e documentari e la circolazione internazionale dei prodotti italiani presentando 107 film (di cui 38 italiani), 250 episodi di serie tv e 97 anteprime internazionali, oltre a 47 progetti da 25 paesi ai circa 2000 professionisti del settore partecipanti all'evento. «Il MIA dimostra che con il gioco di squadra si riesce a crescere», ha commentato il presidente dell'Anica, Francesco Rutelli.

Nella sezione What's Next Italy, dedicata ai film nazionali work-in-progress in arrivo nella prossima stagione, ci saranno, tra gli altri, La dea fortuna di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca, Calibro 9 di Toni D'Angelo e lo spin-off della serie Gomorra dal titolo L'immortale, per la regia di Marco D'Amore. Sono in programma anche oltre 20 appuntamenti, tra cui un panel tutto al femminile che ripercorrerà la creazione di Luna Nera, la serie prodotta da Fandango per Netflix.

Anche Alice nella città farà parte della manifestazione con Italian Film Boutique for Young Audience, che promuove opere prime e seconde destinate ai più giovani, e Pitchbook Mart, grazie al quale gli editori potranno proporre i loro libri al mercato dell'audiovisivo. La sezione dedicata ai ragazzi della Festa del Cinema di Roma ha intanto annunciato che la nuova commedia di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo (foto) - «Qualcosa di diverso e pieno di ottimismo, una dichiarazione d'amore ai sognatori», l'ha definito il regista - sarà il suo film di chiusura il 25 ottobre.

