«Mi tradisci». E accoltella la moglie davanti ai suoi figli: la donna è grave

Una donna in strada con la gola tagliata svenuta in una pozza di sangue dopo che era fuggita da casa per scampare alla furia omicida del marito che la inseguiva con un coltello da macellaio. La chiamata ai carabinieri della figlia più grande dove chiedeva aiuto per la madre che era stata sgozzata dal padre e che nel frattempo si era barricato in casa con gli altri due figli. L'arrivo dei carabinieri che tamponano la profonda ferita al collo per evitare che la vittima morisse dissanguata in attesa dell'autoambulanza.

Sono gli attimi drammatici, frenetici e concitati vissuti la notte di Pasquetta intorno alle cinque del mattino a Marconi, dentro un appartamento al numero civico quaranta di via Orso Mario Corbino. L'orrore ha inizio subito dopo la mezzanotte quando la vittima, una trentanovenne romana, riceve una telefonata sul telefono cellulare da parte di un conoscente, mandando su tutte le furie il marito, un senegalese disoccupato e con precedenti penali di cinquantanove anni, che già in passato aveva manifestato in maniera violenta la gelosia morbosa nei confronti della moglie e delle figlie: «Mi tradisci, maledetta», avrebbe urlato. La lite tra i due si protrae per diverse ore fino a quando lo straniero prende in un coltello affilatissimo utilizzato per tagliare la carne e si avventa contro la moglie che voleva lasciarlo.

Le urla e le grida svegliano vicini, che non si allarmano più di tanto perché sono abituati a sentire i litigi animati della coppia che vanno avanti da tempo. Il senegalese blocca la moglie in un angolo della stanza e dopo averla presa per i capelli comincia a tagliargli la gola. Mentre il sangue zampilla ovunque la figlia dodicenne chiama i carabinieri e si chiude dentro la camera insieme altri due fratelli di dieci e cinque anni. Intanto la poveretta, ferita - come diranno i medici del San Camillo - da un taglio laterocervicale profondo, seguito da abbondantissima emorragia, scappa per le scale ma si accascia a terra ormai priva di sensi. Il senegalese intanto raggiunge i tre figli e si barrica in casa con loro. I carabinieri riescono ad ammanettarlo e ad arrestarlo dopo aver fato irruzione nell'appartamento dove nel lavandino trovano il coltellaccio utilizzato per il tentato omicidio.

