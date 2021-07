«Mi sento liberato ma non assolto per la tragedia di nostro fratello»

Michela Greco

CANNES Libero, leggero. Marco Bellocchio definisce più volte con questi due aggettivi lo stato d'animo con cui ha realizzato Marx può aspettare, documentario personalissimo e universalissimo in cui ricostruisce la storia della sua famiglia straordinaria, del suo cinema e del corpo a corpo di una vita con l'educazione cattolica, ma anche e soprattutto della morte del fratello Camillo (nella foto, a destra), suicida a 28 anni. Libero e leggero nonostante il dolore che non si esaurisce, Bellocchio si è mostrato anche pronto all'umorismo con la stampa, nel giorno in cui il film è uscito in sala (ieri) e in cui Cannes gli ha offerto il palco di una masterclass, mentre domani sera riceverà la Palma d'Oro d'Onore del Festival, un riconoscimento riservato a poche eccellenze.

«Mi sono reso conto che questa era l'ultima occasione per fare i conti con qualcosa che in fondo era stato censurato, nascosto. Non mi interessava fare qualcosa di nostalgico su ciò che restava della mia famiglia e abbiamo individuato subito il soggetto nel protagonista assente: il mio gemello Camillo». Un ragazzo bello e malinconico, che soffriva silenziosamente il confronto con dei fratelli ingombranti (come il cineasta Marco, il sindacalista Alberto e il critico letterario Piergiorgio) e non trovava il suo spazio «in una casa che sembrava un manicomio», come si dice nel film. «Questo è il mio lavoro più privato. Ora mi sento liberato, ma non assolto. Non che debba andare in prigione per dei crimini, ma in questa storia c'è qualcosa di molto comune: di fronte a certe tragedie si dice mi sembrava una persona normale. Ecco, noi non avevamo intuito la tragedia che stava sotto la vicenda normale di nostro fratello».

Il titolo Marx può aspettare è una frase pronunciata proprio da Camillo e si riferisce a uno dei grandi crucci del regista, che al gemello che gli chiedeva aiuto rispose incitandolo a impegnarsi nella lotta rivoluzionaria. «Camillo disse ridendo Marx può aspettare e non capii la gravità di quella risposta. Intendeva: la politica dopo, prima devo risolvere le mie cose».

Accolto con calore dal pubblico del Rendez-Vous ieri, Bellocchio è trepidante per la premiere ufficiale di oggi, cui sarà presente anche Paolo Sorrentino: «Palpito non tanto per la premiazione, quanto per la proiezione di fronte a un pubblico internazionale, mi sentirò più giovane. Della Palma sono contento ma non la considero un premio che mi ripaga, qui a Cannes ho sempre avuto grandi soddisfazioni».

Infine, un pensiero sulla morte. «C'è sempre una sottile angoscia che varia a seconda di ciò che fai. Ora sto portando a termine una serie faticosa (Esterno notte, ndr) l'avessi mai fatto! dice ridendo Ma se sei dentro la vita e il lavoro, per fortuna dimentichi la possibilità della fine».

