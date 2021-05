«Mi scuso con tutti i cittadini di Roma, in particolare con chi ha subito un lutto in questi ultimi 14 mesi di pandemia». Lo ha detto l'amministratore unico di Ama Stefano Zaghis nel suo intervento in aula Giulio Cesare al consiglio straordinario sull'emergenza dei cimiteri a Roma. Zaghis ha ricordato che quando i servizi cimiteriali passarono ad Ama c'erano 350 addetti che ora si sono ridotti a 240. Tutto questo, ha ricordato Zaghis a fronte di un aumento del lavoro. «Dal 2015 al 2019 abbiamo avuto circa 30 mila decessi - ha precisato - Siamo passati a 33mila morti nel 2020 e arriveremo a 39mila nel 2021: è il 30% di morti in più a Roma. Per questo è stato aumentato il numero delle pratiche lavorate su base giornaliera, passate da 50 a oltre 75, con un aumento del 40%. Aumentata anche la disponibilità dei forni crematori».

Ama annuncia anche di avere già pronto un piano pluriennale 2021-2024 di investimenti per complessivi 55 milioni di euro per i cimiteri di Roma che sarà presentato entro maggio con il Piano Strategico Operativo 2021. (V. Arn.)

