«Mi porti due pizze a domicilio? Mi raccomando dello stesso forno dell'altra volta». Usavano parole convenzionali per indicare quante dosi di cocaina dovevano acquistare e la purezza che questa doveva avere per soddisfare i clienti.

Con questo modus operandi credevano di confondere i carabinieri che li intercettavano e che da tempo erano sulle loro tracce. Diciannove sono state le persone arrestate durante un imponete blitz antidroga della compagnia di Monterotondo, scattato ieri mattina all'alba tra Mentana, Fonte Nuova e Roma.

Quartier generale della banda di narcotrafficanti finiti in manette erano le case popolari di via delle Mimose a Fonte Nuova dove i pusher, molti dei quali avevano iniziato la loro carriera criminale quando erano ancora minorenni. Il gruppo strutturato in maniera verticistica aveva esteso la sua egemonia nello spaccio della droga anche nella Capitale, dove consegnavano direttamente a casa dei consumatori gli stupefacenti.

I clienti che non saldavano i debiti con gli spacciatori, venivano minacciati di morte. Per incutere maggior timore la banda millantava legami con il clan dei Casamonica.

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

