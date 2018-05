«Mi ispiro all'Italia dell'82»

Venerdì 25 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Roberto Mancini ha il sorriso dei giorni migliori. Quello visto ieri a Coverciano è come se fosse stato il primo giorno di scuola. Lo ha vissuto da ct dell'Italia: la conferenza stampa e poi il lavoro sul campo. La prima battuta che regala il tecnico jesino è da effetti speciali: un lampo nel glorioso passato degli azzurri: «L'Italia a cui m'ispiro? Quella dell'82. Intendiamoci, non sono un mago e non ho la bacchetta magica per risolvere tutto in 3-4 partite: ci vuole tempo, ma ho fiducia. Ai tempi di Pirlo, tanto per citarne uno, c'erano grandi campioni, ma questo gruppo di giocatori può diventare forte». Il Mancio, tra l'altro, ricorda pure Germania 2006: «L'ultimo Mondiale vinto con il commissario. Beh, spero sia di buon auspicio...».E uno sguardo al ranking attuale (Italia al 20° posto), che più basso di così non era mai stato: «È vero che nelle amichevoli abbiamo spesso deluso, lavoreremo quindi anche per cambiare questa mentalità. A cominciare da quelle che ci aspettano nei prossimi giorni: fare buoni risultati sarà un bel punto di partenza».Quindi il ct affronta il capitolo riguardante Buffon: «Con Gigi ho parlato al telefono, mi ha spiegato la sua intenzione, vuole continuare a giocare. Tutti quelli che giocheranno e si dimostreranno i migliori possono essere chiamati in Nazionale. Questo vale pure per De Rossi. Poi è chiaro che dobbiamo anche lavorare sul futuro e portare giocatori potenzialmente con qualità».E poi Balotelli. Con tanto di perfetta imitazione di Mario da parte di Mancini: «Cosa mi ha detto? Buon giorno, mister». Quindi il Mancio si fa serio: «Era un grande giocatore da giovane, molto dipenderà da lui». L'ex rossonerazzurro è tornato in Nazionale dopo quattro anni: «Questa Italia dovrà unire e non dividere. Con Mario non ci si vedeva da quattro anni, magari in questo tempo è maturato».Altre cartoline manciniane da Coverciano: «Sono contento per il ritorno di Carlo (Ancelotti, ndr) in serie A. Sarri allo Zenit? Io lì sono stato bene, dipende da lui». Infine il campo, il primo allenamento, con i palloni di Russia 2018 (la beffa atroce...).E pure il primo forfait: Roberto Mancini dovrà fare a meno di Ciro Immobile per le amichevoli contro Arabia Saudita (lunedì). Francia (venerdì primo giugno) e Olanda (lunedì 4).riproduzione riservata ®