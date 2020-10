«Mi hanno dato la scorta perché, dopo i primi abbattimenti delle ville dei Casamonica al Quadraro, abbiamo saputo che i clan stavano preparando un attentato contro di me e la mia famiglia». Virginia Raggi, ospite del Maurizio Costanzo Show che andrà in onda questa sera, rivela di essere finita nel mirino della criminalità organizzata.

La sindaca, ospite insieme a Massimo Giletti (che dopo qualche giorno di silenzio aveva smentito di voler correre per il Campidoglio), ha spiegato: «A Ostia stiamo lottando contro gli Spada, a San Basilio contro il clan Marando. In alcune zone i cittadini si avvicinano per dirmi di andare aventi, ma poi si allontanano perché hanno paura di farsi vedere dai clan». Virginia Raggi ha poi lanciato un appello al Governo: «Non dimentichiamo che i Casamonica sono diventati ricchi e potenti grazie all'usura. In settimana presenteremo un Fondo rotativo da tre milioni per chi vuole aprire un'impresa. Chi può, sostenga gli esercizi commerciali di Roma».(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Ottobre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA