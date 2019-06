Mi GAMES ROMA

Calcio, basket, beach volley, pallanuoto e tanto altro. Il Circo Massimo fino a domenica diventa una grande palestra a cielo aperto grazie a Mi Games Roma, il tour multi sport più grande d'Italia. Dopo Milano e Torino, anche la tappa romana vedrà centinaia di ragazzi dai 16 anni in su darsi battaglia nelle varie discipline. Un modo per far tornare a vivere lo sport nelle città è l'obiettivo dell'iniziativa, che nel suo tour italiano in 45 giorni di sport coinvolgerà circa 8000 atleti. Il format del torneo è chiaro: partite brevi, tutte in una giornata. Poi, nell'ultimo giorno di ogni tappa, la sfida tra le migliori squadre per la vittoria finale. Ma non finisce qui: le vincenti delle varie tappe si sfideranno in finali nazionali, mentre in Sudafrica

Venerdì 14 Giugno 2019, 05:01

