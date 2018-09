Venerdì 28 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Mi dimetto da consigliere comunale perché penso che opposizione si fa 24 ore su 24 e il mio ruolo di consigliere regionale mi impone serietà». Così, senza nascondere la sua emozione, la ex capogruppo del Pd in Campidoglio Michela Di Biase ha annunciato in apertura della seduta dell'Aula Giulio Cesare le sue dimissioni anche da consigliera comunale per portare avanti il suo ruolo di consigliera regionale.Al suo posto in consiglio comunale dovrebbe entrare Giovanni Zannola. Di Biase ha spiegato di voler continuare «a dare una mano alla mia città». «Una giornata emozionante - ha commentato il capogruppo del Pd Giulio Pelonzi -, Michela ha dato le sue dimissioni con tutto il gruppo affianco a lei. Lei era emozionantissima ma tutti lo siamo anche noi. Questa scelta è un esempio importante perché dopo aver fatto molto bene il capogruppo del Pd, una volta entrata nel suo ruolo regionale ha deciso di non tenere il doppio incarico. Noi le abbiamo chiesto di continuare ad aiutare il gruppo anche dalla Regione»